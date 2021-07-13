«ПСЖ» планирует объявить о переходе Доннаруммы на этой неделе

На этой неделе «ПСЖ» объявит о подписании контракта с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что контракт до 2026 года уже подписан. Также футболист прошел медосмотр.

В прошедшем сезоне 22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Он покинул клуб на правах свободного агента.

Вместе со сборной Италии вратарь выиграл Евро-2020. Также он был признан лучшим игроком турнира.