23 июня, 07:17

«ПСЖ» отказался от трансфера полузащитника «Палмейраса» Риоса

Павел Лопатко

«ПСЖ» больше не заинтересован в трансфере полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса, сообщил журналист Артур Перро.

Об интересе «ПСЖ» к 24-летнему колубмийцу стало ивзестно в 2024 году. По данным Antena 2, сумма трансфера могла составить 20 миллионов евро. Однако тогда президент «Палмейраса» дал понять, что Риос не продается. Затем предложение парижан выросло до 30 миллионов, однако и это не устроило бразильцев.

В сезоне-2025 Риос в 32 матчах за «Палмейрас» забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

