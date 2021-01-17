«ПСЖ» отказался от идеи покупать Рамоса из-за джентльменского соглашения клубов

«ПСЖ» не планирует покупать капитана «Реала» Серхио Рамоса, сообщает Get French Football News.

По данным источника, парижане отказались от трансфера, так как между «ПСЖ» и «Реалом» есть джентльменское соглашение, не позволяющее клубам переманивать друг у друга футболистов. Испанец окажется во французской команде, если мадридцы подпишут игрока «ПСЖ».

В СМИ ранее писали, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» готовы подписать контракт с 34-летним игроком на выгодных условиях. Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.