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«ПСЖ» не будет вести переговоры с Рамосом пока у него контракт с «Реалом»

15:48
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверил коллегу из «Реала» Флорентино Переса, что клуб не будет вести переговоры с защитником мадридцев Серхио Рамосом, пока его контракт со «сливочными» не будет прерван, сообщает Mundo Deportivo.

В конце января сообщалось, что футболист отказался от нового соглашения с «Реалом» и хочет продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане приступят к переговорам только после разрыва контракта.

6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас восстанавливается. В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. Текущее соглашение игрока с «Реалом» истекает летом.

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