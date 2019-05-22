"ПСЖ" не будет рассматривать предложения по Мбаппе ниже 250 миллионов евро

"ПСЖ" не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе ниже 250 миллионов евро, информирует L’Équipe. Напомним, что "Реал" активно интересуется футболистом.

По данным издания, "ПСЖ" не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.

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