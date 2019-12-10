Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» намерен заменить Неймара на Мане

14:05
Теги:

Руководство «ПСЖ» определилось с тем, кто заменит нападающего Неймара, если тот все-таки вернется в Испанию. Как сообщает France Football, спортивный директор парижан Леонардо намерен переманить в «ПСЖ» из «Ливерпуля» Садио Мане.

По данным источника, парижане будут активны на трансферном рынке следующим летом, поскольку сразу несколько игроков могут уйти из клуба. Приоритетной целью в случае ухода Неймара станет 27-летний сенегалец Мане, который занял четвертое место в последнем рейтинге «Золотого мяча».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир