«ПСЖ» намерен заменить Неймара на Мане

Руководство «ПСЖ» определилось с тем, кто заменит нападающего Неймара, если тот все-таки вернется в Испанию. Как сообщает France Football, спортивный директор парижан Леонардо намерен переманить в «ПСЖ» из «Ливерпуля» Садио Мане.

По данным источника, парижане будут активны на трансферном рынке следующим летом, поскольку сразу несколько игроков могут уйти из клуба. Приоритетной целью в случае ухода Неймара станет 27-летний сенегалец Мане, который занял четвертое место в последнем рейтинге «Золотого мяча».