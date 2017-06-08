09:19 | ФУТБОЛ — Трансферы

"ПСЖ" намерен потратить летом на трансферы 220 миллионов евро

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Владелец "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи выделил клубу на летнее трансферное окно 220 миллионов евро, утверждает Le Parisien. Первым трансфером парижан должен стать нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, за которого французский коллектив готов заплатить 70 миллионов евро.

Также ранее в СМИ появлялась информация об интересе "ПСЖ" к форварду "Арсенала" Алексису Санчесу, полузащитнику "Ниццы" Жану-Мишелю Сери, защитнику "Реала" Пепе и вингеру "Интера" Ивану Перишичу.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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wedes

купят трех футболистов.

10:53

shpasic

у них с ФФП всё чисто - на телеправах и футболках миллиардами ворочают))

10:39

баламошка

Теперь смогут купить пол-Месси.

09:44

oledjan

Для Европейских клубов-богатеев финансовый fair play как бы не действует?

09:35