«ПСЖ» начал переговоры с Вандой Нарой по Икарди

«ПСЖ» начал переговоры с агентом и женой нападающего Мауро Икарди Вандой Нарой. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб обсуждает выкуп прав на аргентинского нападающего, который был летом арендован у черно-синих. Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро, а контракт с игроком будет пятилетним.

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