29 апреля, 06:57

«ПСЖ» начал переговоры по Франко Мастантуоно

Евгений Козинов
Корреспондент

«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Как сообщает TyC Sports, французский клуб считает 17-летнего аргентинца приоритетным игроком для покупки в летнее трансферное окно.

Аргентинский клуб рассчитывает, что игрок останется в команде до конца 2026 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабрая 2026 года.

В этом сезоне Мастантуоно сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

