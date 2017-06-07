"ПСЖ", "МЮ" и "Монако" готовы заплатить 180 миллионов евро за Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клуб. Как утверждает A Bola, "ПСЖ", "Монако", "Манчестер Юнайтед", а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро. Таким образом, этот трансфер может стать рекордным в истории футбола.
Нынешний контракт Криштиану Роналду с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
В минувшем сезоне португалец сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 голевых передач.
hottie
Монако за такие суммы только продает. А вот лохи из МЮ могут и вернуть. На таком уровне он еще максимум года 2 побегает и все, 90 лямов за 1 год это просто лол.
14:16 7 июня
_Я_против_Астротерфа_
скоро - еврики,баксики будут сортирной бумагой, так что цена роли не играет когда ты печатаешь этот мусор...
13:42 7 июня
oleg.bob
Да его каждый год куда-нибудь сватают! Всё чушь и трёп!
13:06 7 июня
wedes
Все эти клубы посмотрели и финал и захотели также порвать Ювентус)
12:47 7 июня
Филипп1990
ПСЖ может быть.... Но зачем он МЮ и Монако?
11:50 7 июня
Рюрик 09
Он конечно великий игрок, но такие деньги за 32 летнего игрока???
11:33 7 июня
Очень плохой мальчик
180 миллионов евро?Люди, остановите планету,я сойду.
11:17 7 июня