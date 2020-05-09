«ПСЖ» может продать Паредеса в «Интер» в рамках сделки по Икарди

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бывшего хавбека «Зенита» могут включить в сделку по выкупу трансфера Мауро Икарди.

В качестве еще одного варианта парижане предлагают Юлиана Дракслера.

Однако «Интер» оба варианта не устраивают: футболисты дублируют роли Кристиана Эриксена и Марсело Брозовича.

«Интер» владеет правами на Икарди, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды. В арендном соглашении 27-летнего нападающего прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро.