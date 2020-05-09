Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» может продать Паредеса в «Интер» в рамках сделки по Икарди

21:23
Леандро Паредес. Фото Le Parisien
Леандро Паредес. Фото Le Parisien
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бывшего хавбека «Зенита» могут включить в сделку по выкупу трансфера Мауро Икарди.

В качестве еще одного варианта парижане предлагают Юлиана Дракслера.

Однако «Интер» оба варианта не устраивают: футболисты дублируют роли Кристиана Эриксена и Марсело Брозовича.

«Интер» владеет правами на Икарди, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды. В арендном соглашении 27-летнего нападающего прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир