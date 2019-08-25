«ПСЖ» может приобрести Заа, если Неймар уйдет из команды

«ПСЖ» рассматривает нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа в качестве возможной замены форварду Неймару. Если бразилец все же покинет столицу Парижа, то «ПСЖ» будет готов предложить за 26-летнего ивуарийца 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Sunday Mirror.

Неймар открыто заявлял о желание сменить команду. За него борются «Реал» и «Барселона».

Заа также мог сменить клуб этим летом. На нападающего претендовали «Арсенал» и «Эвертон». Однако «Пэлас» отверг все предложения, требуя за форварда 80 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Заа в 36 матчах забил 10 мячей и сделал 10 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.