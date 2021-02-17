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«ПСЖ» может потратить 70 миллионов на хавбека «Атлетико» Льоренте

20:25
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«ПСЖ» планирует приобрести полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, парижане готовы выделить около 70 миллионов евро на трансфер. Также 26-летним испанским футболистом интересуется «Бавария».

Льоренте перешел в «Атлетико» из «Реала» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 27 матчах за клуб хавбек забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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