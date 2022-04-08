«ПСЖ» может подписать 17-летнего таланта из «Лацио». Футболиста порекомендовал Месси

«ПСЖ» может подписать нападающего «Лацио» Луку Ромеро, сообщает Il Corriere dello Sport. По данным источника, оформить трансфер парижанам предложил нападающий Лионель Месси.

В марте Ромеро вместе с Месси был в расположении сборной Аргентины. Впрочем, дебют 17-летнего футболиста за национальную команду не состоялся.

Ромеро, который перешел в «Лацио» из «Мальорки» летом 2021 года, стал самым молодым игроком в истории ла лиги. Он дебютировал в 15 лет и 219 дней в сезоне-2019/20 в матче против «Реала».

Сообщается, что римляне в ноябре, когда Ромеро исполнится 18 лет, предложат футболисту 5-летний контракт.

В текущем сезоне Ромеро провел в составе «Лацио» 5 матчей, не отметившись результативными действиями.