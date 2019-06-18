"ПСЖ" лидирует в борьбе за Погба

"ПСЖ" собирается заполучить полузащитника сборной Франции Поля Погба в это трансферное окно. Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".

Ранее стало известно, что английский клуб готов расстаться с 26-летним французом за 170 миллионов евро. Сам игрок заявил, что хочет получить новый вызов в карьере.

СМИ: "Ювентус" готов предложить 100 миллионов евро за Погба //

СМИ: "Реал" намерен закрыть сделку по переходу Погба до 1 июля