Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» интересуется тремя игроками серии А

23:25
Теги:

«ПСЖ» рассматривает трех полузащитников чемпионата Италии в качестве усиления летом, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, парижане интересуется игроками «Милана» Исмаэлем Беннасером, «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем и «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

В нынешнем сезоне 22-летний алжирец провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. На счету 25-летнего серба 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио». 23-летний итальяне в составе «Ромы» забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир