«ПСЖ» интересуется тремя игроками серии А

«ПСЖ» рассматривает трех полузащитников чемпионата Италии в качестве усиления летом, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, парижане интересуется игроками «Милана» Исмаэлем Беннасером, «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем и «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

В нынешнем сезоне 22-летний алжирец провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. На счету 25-летнего серба 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио». 23-летний итальяне в составе «Ромы» забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.