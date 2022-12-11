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Сегодня, 11:33

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Челси» Канте

Мария Гусева
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«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Нголо Канте, сообщает Diario Sport.

По данным источника, парижане намерены опередить в борьбе за 31-летнего француза «Барселону», которая также заинтересована в подписании игрока.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии и не отличился результативными действиями.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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