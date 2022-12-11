«ПСЖ» интересуется полузащитником «Челси» Канте

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Нголо Канте, сообщает Diario Sport.

По данным источника, парижане намерены опередить в борьбе за 31-летнего француза «Барселону», которая также заинтересована в подписании игрока.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии и не отличился результативными действиями.