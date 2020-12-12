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«ПСЖ» интересуется одноклубником Головина

02:29

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Дарио Гомес может продолжить карьеру во Франции. По информации Calcio Mercato, «ПСЖ» заинтересован в 32-летнем аргентинце.

В этом сезоне Гомес сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

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