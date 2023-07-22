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Сегодня, 10:19

«ПСЖ» интересуется Хейлундом. «Аталанта» хочет за форварда 100 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, на 20-летнего датчанина претендует «ПСЖ». Также игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова расстаться с нападающим за 100 млн евро.

Хейлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 45 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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