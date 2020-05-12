«ПСЖ» интересуется двумя игроками «Милана»
11:19
Два игрока «Милана» могут перейти в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, парижане хотят приобрести полузащитников Лукаса Пакету и Исмаэля Беннасера.
Ранее сообщалось, что миланцы отказались продавать Беннасера за 30 млн евро.
В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца19 матчей за «россонери», в которых он отличился голевой передачей.
22-летний алжирец провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.