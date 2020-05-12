«ПСЖ» интересуется двумя игроками «Милана»

Два игрока «Милана» могут перейти в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, парижане хотят приобрести полузащитников Лукаса Пакету и Исмаэля Беннасера.

Ранее сообщалось, что миланцы отказались продавать Беннасера за 30 млн евро.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца19 матчей за «россонери», в которых он отличился голевой передачей.

22-летний алжирец провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.