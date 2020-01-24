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«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

22:11
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может перебраться в «Ювентус». Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают обмен игроками.

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики. В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в девяти матчах. Кюрзава также недоволен игровой практикой в «ПСЖ». Оба футболиста якобы согласны на трансфер, однако клубы пока не согласовали сделку.

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