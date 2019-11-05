«ПСЖ» хочет приобрести Де Шильо и готов отдать «Ювентусу» Менье

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corierre di Torino, взамен парижский клуб готов отдать бельгийца Тома Менье как часть сделки. При этом указано, что итальянец предпочитает остаться в «Ювентусе».

27-летний Маттиа Де Шильо в текущем сезоне провел три матча за «Юве» во всех турнирах.

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