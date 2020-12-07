«ПСЖ» хочет подписать Дибалу, а футболист планирует продолжить карьеру в Англии

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает 90min.

По данным источника, на 27-летнего аргентинца претендует «ПСЖ», однако сам футболист мечтает продолжить карьеру в АПЛ. Источник не уточняет, есть ли какой-то конкретный интерес со стороны английских клубов к форварду.

В нынешнем сезоне Дибала серии А Дибала провел 7 матчей. Контракт нападающего с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.