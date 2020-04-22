«ПСЖ» хочет подписать Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема входит в сферу интересов «ПСЖ», сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, французский клуб видит в нападающем замену для Эдинсона Кавани, который должен уйти в конце сезона. При этом указано, что парижскому клубу будет сложно добиться своей цели, так как на француза рассчитывает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Однако если испанский клуб действительно хочет подписать Роберта Левадонски или Харри кейна, ему в этом могут помочь деньги за продажу Бензема.

32-летний Карим Бензема в текущем сезоне провел 36 матчей за «Реал» и забил 19 мячей при девяти голевых передачах.