«ПСЖ» хочет купить Тео Эрнандеза. «Милан» продаст его за 50 миллионов евро

Защитник «Милана» Тео Эрнандез может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Tuttosport, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо начал переговоры с 22-летним французом. Итальянский клуб установил цену на игрока в 50 миллионов евро, но предпочел бы продать его летом 2021 года.

В этом сезоне Эрнандез сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.