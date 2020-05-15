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«ПСЖ» хочет купить Тео Эрнандеза. «Милан» продаст его за 50 миллионов евро

01:24
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Защитник «Милана» Тео Эрнандез может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Tuttosport, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо начал переговоры с 22-летним французом. Итальянский клуб установил цену на игрока в 50 миллионов евро, но предпочел бы продать его летом 2021 года.

В этом сезоне Эрнандез сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

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