«ПСЖ» хочет купить Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает L'Equipe. По информации СМИ, парижане хотят приобрести у мюнхенцев 24-летнего французского футболиста.

«Бавария» оценивает Павара в 45 миллионов евро. Контракт защитника с немецкой командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2019/20 Павар провел 47 матчей за «Баварию», забил 5 голов и сделал 6 результативных пасов. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Павар восстановился от травмы, которую получил три недели назад, и сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ». Игра пройдет 23 августа.