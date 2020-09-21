«ПСЖ» хочет бесплатно подписать Хедиру, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает GFFN. Игрок может перейти в парижский клуб на правах свободного агента. Контракт Хедиры с «Юве» истекает в следующем году, но стороны близки к его расторжению по согласию сторон.

Хедира, скорее всего, покинет «Ювентус» после перехода Уэстона Маккенни. В начале сентября в итальянских СМИ появилась информация, что 33-летним немцем интересуется «Зенит».

В сезоне-2019/20 Хедира провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

Хедира также выступал за «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ. В составе сборной Германии хавбек стал чемпионом мира-2014.