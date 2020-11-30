«ПСЖ» готов разорвать контракт с Хесе

Полузащитник «ПСЖ» Хесе зимой может покинуть команду, сообщает Deportes Cuatro.

По данным источника, 27-летний испанец недоволен своим положением в клубе, и якобы главный тренер парижан Томас Тухель дал понять, что не рассчитывает на футболиста.

Хесе в 2016 году перешел в «ПСЖ» из «Реала» за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг»: 12 матчей и 1 гол в чемпионате Португалии. В нынешнем сезоне лиги 1 Хесе провел 2 матча.