«ПСЖ» готов платить Рамосу 15 миллионов евро в год

«ПСЖ» готов платить защитнику «Реала» Серхио Рамосу зарплату больше, чем могут предложить в мадридском клубе, сообщает Onda Cero.

По данным источника, парижане готовы предоставить игроку трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро. Таким образом, за три года футболист сможет получить 45 миллионов евро. Руководство «Реала» не готово предложить такие же условия 34-летнему испанцу.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сможет приобрести Рамоса, если в стан «сливочных» перейдет футболист французского клуба.

Защитник играет в Мадриде с 2005 года, куда перешел из «Севильи». В составе «Реала» он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз чемпионат Испании.