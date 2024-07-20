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Сегодня, 05:13

«ПСЖ» достиг устной договоренности с Невешем

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Жуана Невеша, сообщает Sky Sport. Стороны достигли устной договоренности по переходу.

Первое предложение парижской команды в 70 миллионов евро, включая бонусы, было отклонено «Бенфикой». Сам игрок хочет продолжить карьеру в Париже.

В сезоне-2023/24 Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоау Невеш
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