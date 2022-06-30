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Сегодня, 05:13

«ПСЖ» договорился с «Порту» по трансферу Витиньи

Евгений Козинов
Корреспондент
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Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и «Порту» по Витинье завершены, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, основная часть документов уже подписана. Впереди у игрока медицинский осмотр перед подписанием пятилетного контракта до 2027 года.

«Порту» получит 40 миллионов евро за 22-летнего португальца. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Порту
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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