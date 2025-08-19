ПСВ ведет переговоры о подписании Ваннера из «Баварии»

ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Пауля Ваннера, сообщает Kicker.

По данным источника, пока нет точной информации, насколько высок интерес нидерландского клуба к 19-летнему немцу. При этом игрока может арендовать «Вердер», главный тренер которого Хорст Штеффен ранее работал с Ваннером.

В сезоне-2024/25 Ваннер играл в аренде в «Хайденхайме». В 41 матче он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.