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19 августа 2025, 10:11

ПСВ ведет переговоры о подписании Ваннера из «Баварии»

Павел Лопатко

ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Пауля Ваннера, сообщает Kicker.

По данным источника, пока нет точной информации, насколько высок интерес нидерландского клуба к 19-летнему немцу. При этом игрока может арендовать «Вердер», главный тренер которого Хорст Штеффен ранее работал с Ваннером.

В сезоне-2024/25 Ваннер играл в аренде в «Хайденхайме». В 41 матче он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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ФК Бавария
ФК ПСВ
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