ПСВ и «Кальяри» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Мексики

Нападающий мексиканского «Крус Асуль» Хонатан Родригес может продолжить карьеру в Европе, утверждает Football Oranje. На 26-летнего уругвайца претендуют ПСВ и «Кальяри».

Родригес стал лучшим бомбардиром мексиканской клаусуры, прерванной из-за пандемии коронавируса. На его счету 9 голов в 10 матчах.

Родригес уже пытался закрепиться в Европе — в 2015-2016 году он выступал за «Бенфику» и «Депортиво», но не смог проявить себя и уехал в Мексику.