ПСВ арендовал полузащитника «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Адриан Файн перешел в ПСВ на правах аренды, сообщает официальный сайт голландского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа контракта.

21-летний немец в текущем сезоне провел один матч за «Баварию II» в третьей бундеслиге и забил один мяч. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Гамбург» (33 матча один гол, четыре голевые передачи).