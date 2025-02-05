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Сегодня, 01:45

ПСВ арендовал Маласиа у «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тайрелл Маласиа.
Фото Reuters

ПСВ на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» защитника Тайрелла Маласиа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении прописана опция выкупа прав на игрока за 10 млн евро. Также английский клуб будет покрывать часть зарплаты 25-летнего голландца, а также получит 30 процентов от возможной будушей продажи футболиста.

В этом сезоне Маласиа сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Нико Гонсалес, Марко Асенсио, Жоау Феликс. Финиш трансферного окна в Европе: «Сити» нашел замену Родри, Асенсио уехал к Эмери, Феликс — в «Милане»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
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