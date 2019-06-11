Президент "Торино" объявил о выкупе контракта Эйны у "Челси"

"Торино" выкупил у "Челси" контракт защитник Олы Эйны, сообщил президент итальянского клуба Урбано Каиро. Ранее он играл на правах аренды.

- Мы выкупили Эйну за 10 миллионов евро, а также выкупили Кристиана Ансальди и Коффи Джиджи, - цитирует президента Football Italia. - Теперь "Торино" владеет правами на всех своих игроков.

22-летний Ола Эйна в прошедшем сезоне провел 32 матча за "Торино" и забил один мяч при трех голевых передачах.Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр