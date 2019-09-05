Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом. По словам главы клуба, не было предложений, которые бы устроили его.

— «Тоттенхэм» хотел купить Бруну Фернандеша за 45 миллионов евро и 20 миллионов евро мы могли получить в качестве бонусов, — цитирует Visao de Mercado Варандаша. — Одним из пунктов выплат было, чтобы «шпоры» выиграют Лигу чемпионов или АПЛ, чего никогда не было.