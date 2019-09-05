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Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу

03:22
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Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом. По словам главы клуба, не было предложений, которые бы устроили его.

— «Тоттенхэм» хотел купить Бруну Фернандеша за 45 миллионов евро и 20 миллионов евро мы могли получить в качестве бонусов, — цитирует Visao de Mercado Варандаша. — Одним из пунктов выплат было, чтобы «шпоры» выиграют Лигу чемпионов или АПЛ, чего никогда не было.

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