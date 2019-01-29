Президент "Шахтера" поблагодарил Ракицкого

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил защитника Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команды. 29-летний игрок сборной Украины перешел в "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

– Важнейший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник Академии "Шахтера", ставший одним из лучших футболистов нашего Клуба и большим примером для всех воспитанников Академии.

Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье "Шахтера", почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Мы боролись, побеждали, выигрывали трофеи и боролись снова. Ярослав сыграл за "Шахтер" более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.

Сегодня мы желаем удачи Ярославу в "Зените". Я убежден: "Шахтер" в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит "Шахтер", в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда!, - приводит пресс-служба клуба слова Ахметова.

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"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого