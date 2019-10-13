Президент «Реала» намерен приобрести Мбаппе следующим летом

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, утверждает Okdiario. По информации СМИ, 20-летний француз может присоединиться к испанской команде летом 2020 года.

Перес рассчитывает, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Действующее соглашение форварда с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 6 матчей за «ПСЖ», забил два гола и отметился двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 200 миллионов евро.