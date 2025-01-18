Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Кварацхелия — один из самых ярких игроков мирового футбола»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в парижский клуб.

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «ПСЖ». Хвича — один из самых ярких игроков мирового футбола, фантастический талант, но в то же время игрок, обладающий мужеством и борющийся прежде всего за команду. Хвича был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что он достигнет всех своих целей с нами», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Кварацхелия выступал за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 29 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро. С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».