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26 мая 2025, 19:51

Де Лаурентис: «Я думаю, что Де Брейне перейдет в «Наполи»

Руслан Минаев

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис положительно оценил потенциальный переход хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в неаполитанский клуб.

«Честно говоря, я действительно думаю, что Кевин Де Брейне перейдет в «Наполи». Мне сказали, что он уже купил прекрасный дом [в Италии]. Сегодня утром я разговаривал с Кевином, его женой и ребенком — это было превосходно. Завершена ли сделка? Пока контракт не подписан, мы должны быть аккуратными», — цитирует Де Лаурентиса Rai.

Ранее 33-летний Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25. Контракт полузащитника с «горожанами» истекает 30 июня. Он сыграл 422 матча за «Сити», забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.

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Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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