Президент "Лиона" хочет вернуть Бензема

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что его клуб пытался вернуть нападающего "Реала" Карима Бензема прошлым летом. 31-летний форвард перебрался в Мадрид в 2009 году из "Лиона" за 35 миллионов евро.

– Мы говорили с ним о возвращении в прошлом году, и он был открыт для этого, – цитирует Tout le sport Оласа. – Но нам не удалось оформить сделку по экономическим показателям. Было бы прекрасно, если бы Бензема однажды мог вернуться домой.

В "Лионе" за пять сезонов Бензема забил 66 мячей в 148 матчах.