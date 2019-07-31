19:54 | Футбол — Трансферы

Президент "Лилля" подтвердил, что "Арсенал" заплатит 80 миллионов евро за Пепе

2
Обсудить

Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил информацию о том, что нападающий команды перейдет в "Арсенал" за 80 миллионов евро.

- Переход будет оформлен за сумму в 80 миллионов евро, - цитирует президента Get French Football News. - Если бы мы продолжали переговоры, могли бы получить еще 5-6 предложений.

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ