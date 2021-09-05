Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Президент «Галатасарая» наложил вето на трансфер полузащитника «Арсенала» Эль-Нени

09:43
Теги:

Переход полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Нени в «Галатасарай» сорвался, сообщает Milliyet.

По информации источника, трансфер 29-летнего египтянина за 15 миллионов евро уже был согласован, однако на сделку наложил вето президент турецкого клуба Бурак Элмас. Сообщается, что он счел запросы футболиста по зарплате слишком высокими и решил отказаться от покупки игрока.

В сезоне-2021/22 Эль-Нени принял участие в двух матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.milliyet.com.tr/skorer/galeri/son-dakika-transfer-haberi-galatasarayda-baskan-burak-elmastan-yildiz-isme-veto-6589782/10

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 4 сентября
Парень поссорился с беременной женщиной и обезглавил ее
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд