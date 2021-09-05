Президент «Галатасарая» наложил вето на трансфер полузащитника «Арсенала» Эль-Нени

Переход полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Нени в «Галатасарай» сорвался, сообщает Milliyet.

По информации источника, трансфер 29-летнего египтянина за 15 миллионов евро уже был согласован, однако на сделку наложил вето президент турецкого клуба Бурак Элмас. Сообщается, что он счел запросы футболиста по зарплате слишком высокими и решил отказаться от покупки игрока.

В сезоне-2021/22 Эль-Нени принял участие в двух матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.