Президент «Галатасарая» наложил вето на трансфер полузащитника «Арсенала» Эль-Нени
09:43
Переход полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Нени в «Галатасарай» сорвался, сообщает Milliyet.
По информации источника, трансфер 29-летнего египтянина за 15 миллионов евро уже был согласован, однако на сделку наложил вето президент турецкого клуба Бурак Элмас. Сообщается, что он счел запросы футболиста по зарплате слишком высокими и решил отказаться от покупки игрока.
В сезоне-2021/22 Эль-Нени принял участие в двух матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.milliyet.com.tr/skorer/galeri/son-dakika-transfer-haberi-galatasarayda-baskan-burak-elmastan-yildiz-isme-veto-6589782/10
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