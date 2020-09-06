Президент «Брешии» не хочет продавать Тонали в «Милан»

Президент «Брешиа» Массимо Челино не хочет продавать полузащитника Сандро Тонали в «Милан», сообщает Goal.com. Приорететным вариантом владелец считает «Рому», которая также претендует на 20-летнего итальянца.

В минувшем сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Также на его счету три игры за главную сборную Италии.

Портал transfermarkt оценивает стоимость молодого футболиста в 32 миллиона евро.