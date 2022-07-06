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Сегодня, 16:24

Лапорта о де Йонге: «По нему есть предложения, но сейчас мы их не рассматриваем»

Лапорта заявил, что «Барселона» не рассматривает предложения по де Йонгу
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Френки де Йонг.
Фото AFP

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о позиции клуба по будущему полузащитника Френки де Йонга.

«Де Йонг — игрок «Барсы», и мы, если этого не потребуется, не продадим его. Мы знаем, что по нему есть предложения, но на данный момент мы их не рассматриваем», — цитирует Лапорту пресс-служба «Барселоны».

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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