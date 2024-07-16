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Сегодня, 09:26

Президент «Атлетико» — о переходе Мораты в «Милан»: «Кто не хочет оставаться, уходит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Альваро Мората.
Фото Reuters

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал возможный переход нападающего Альваро Мораты в «Милан».

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за 31-летнего испанца 13 миллионов евро и подпишет с ним контракт до конца июня 2028 года.

«Мората уходит. Он уйдет в «Милан»? Кажется, да. Кто хочется остаться, остается. Кто не хочет — уходит. Это беспокоит нас, потому что Альваро — фантастический игрок и великолепный человек», — приводит слова Мораты Calciomercato.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Также футболист стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
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