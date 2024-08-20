Гаджиев — о переговорах с Агаларовым: «Знаю, что они идут к завершению»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» рассказал о переговорах с нападающим «Ахмата» Гамидом Агаларовым.

«Эти переговоры длинные. Мы хотели видеть его у нас еще раньше, зимой, в первой лиге — учитывая, что он большую часть времени проводил на скамейке. Это такой вопрос, когда не срастается спортивный интерес с экономическим.

Детали переговоров, на каком они этапе — не могу сказать. Знаю, что они идут к завершению, но есть ли там какие-то помехи, я не знаю. Но раз мне об этом не говорят, значит, если они и есть, то не очень серьезные. Сейчас более важная задача в том, чтобы команда была готова к играм», — сказал Гаджиев «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний Агаларов провел 4 матча за клуб и отметился одним забитым голом.

Денис Сафронов