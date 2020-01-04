Представители «Милана» приехали в Барселону оформить трансфер Тодибо

Представители «Милана» прибыли в Барселону, сообщает AS. Итальянский клуб рассчитывает оформить трансфер защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.

Интерес к Тодибо проявлял ряд европейских клубов, включая «Манчестер Юнайтед», который предлагал 20 миллионов евро и даже высылал своих представителей.

В нынешнем сезоне 20-летний француз провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что он хочет остаться в «Барсе», но намерен получать больше игрового времени.