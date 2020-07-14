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Представитель Гайча не смог договориться с ЦСКА

01:55
Адольфо Гайча в составе молодежной сборной Аргентины. Фото Instagram
Адольфо Гайча в составе молодежной сборной Аргентины. Фото Instagram
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Как сообщает TNT Sports, представитель нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча не смог договориться с ЦСКА. Агент игрока отказался от предложенных российским клубом комиссии за трансфер и контракт.

Ранее «Сан-Лоренсо» подписал Франко Ди Санто и Джонатана Эрреру, чтобы заменить Адольфо Гайча, так как игрок должен был быть продан ЦСКА за 8,5 миллиона евро.

Напомним, что бельгийский клуб «Брюгге» также заинтересован в нападающем, поэтому может воспользоваться сложившейся ситуацией.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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